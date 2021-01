Siena, montagna ricoperta di neve: sull'Amiata ormai quota due metri è vicina

Foto: foto Giacomo Sbrolli

03 gennaio 2021 a

a

a

Dal Monte Amiata continuano a giungere immagini spettacolari, che riguardano l’abbondante nevicata che interessa con precipitazioni incessanti e continue la parte alta della montagna. Ci sono bufere di neve continue e intense, come non si vedevano da anni. Impressionante è la persistenza del fenomeno, ore e ore senza smettere mai.

E si prospettano nevicate anche nei prossimi giorni, perfino a quote collinari. Ormai la quota di due metri in Vetta è vicina. Gli operatori sperano di poter aprire, non appena in zona gialla. I mezzi spalaneve sono in azione, fanno da spola di continuo lungo la provinciale e da ieri pomeriggio anche nelle strade interne del Primo Rifugio. Oggi, domenica 3 gennaio, è attesa ancora neve.

La foto è di Giacomo Sbrolli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.