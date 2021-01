Superenalotto, sfiorato il Jackpot a Montepulciano

02 gennaio 2021 a

Festa grande e un ottimo inizio di 2021 per un giocatore di Montepulciano, che oggi (2 gennaio) ha centrato il 5 al Superenalotto e ha portato a casa 93 mila euro. Un ottimo motivo per festeggiare, anche se il pensiero di aver sfiorato il Jackpot aleggia sul prestigioso centro della Valdichiana. Nessuno, a livello nazionale, ha totalizzato il fatidico 6 che adesso vale 87,2 milioni di euro. La combinazione vincente del concorso è stata 50 75 81 77 35 37 Jolly 5 Superstar 30. Una sestina tanto vincente quanto sfuggente. Oltre al risultato poliziano, c'è stato un altro 5 a Latisana, in provincia di Udine. Il quadro si completa con quattro “4stella” da 45 mila euro ciascuno. Il 6, a questo punto, manca dal 7 luglio, quando a Sassari regalò 59 milioni di euro,

