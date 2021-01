Siena, un metro e mezzo di neve sulla Vetta del Monte Amiata

Foto: Foto Giacomo Sbrolli

02 gennaio 2021

a

a

Continua a nevicare sul Monte Amiata. Nella sola giornata di venerdì 1 gennaio, almeno cinquanta centimetri. In Vetta lo spessore della neve ha superato abbondantemente il metro e mezzo; a quota rifugi il mezzo metro e in località Primo Rifugio si avvicina ai cinquanta centimetri.

In località Pianello, pur in mezzo alla bufera, nel locale sempre aperto “I’Pianese”, è presente Daniele Sbrolli. “Gli eventi di quest’anno smentiscono quanti sostengono che la montagna invernale è finita - spiega - e che bisogna investire a valle. Sull’Amiata può nevicare sempre. Dipende dai cicli. E dai venti. Parecchie volte abbiamo atteso la neve, inutilmente. Quest’anno, invece, che non possiamo lavorare, passa una nuvoletta e nevica”. E anche sabato 2 gennaio continua a nevicare.

Lo foto è di Giacomo Snickers Sbrolli

