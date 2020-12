Siena, trovato morto l'uomo disperso ad Abbadia

31 dicembre 2020 a

Si sono concluse, nella maniera più drammatica, le ricerche ad Abbadia San Salvatore di un uomo di 54 anni che si è allontanato da casa la sera del 29 dicembre. L'allarme è scattato ieri pomeriggio (30 dicembre) quando la famiglia, non vedendolo più tornare, ne ha denunciato la scomparsa. Subito si sono mobilitati i carabinieri e i vigili del fuoco, con i sommozzatori e il nucleo cinofili. L'auto è stata trovata nei pressi del Laghetto verde, quindi tutte le forze si sono concentrate su quella zona, con l'ausilio anche dell'elicottero dei vigili del fuoco di Arezzo.

Notte di ricerche al Laghetto Verde per un uomo disperso

Dopo una notte infruttuosa, le operazioni sono ripartite questa mattina (31 dicembre). Oltre alle azioni sul campo, sono state anche visionate le immagini delle telecamere che ci sono sul posto, dalle quali è emersa la verità. L'uomo è finito in acqua e, anche per il freddo, è probabilmente rimasto stordito e non è più riuscito a uscire, Un tragico epilogo la cui notizia ha rapidamente fatto il giro del paese, trattandosi di una persona conosciuta.

