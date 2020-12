Siena, notte di ricerche per un uomo disperso

31 dicembre 2020 a

Forze dell'ordine mobilitate da ieri pomeriggio (30 dicembre) ad Abbadia San Salvatore, per la ricerca di una persona dispersa. Si tratta di un uomo di 54 anni che si è allontanato da casa il 29, ma la famiglia ha aspettato fino a ieri pomeriggio prima di dare l'allarme. Per primi si sono attivati i carabinieri, che hanno trovato la sua auto nei pressi del Laghetto verde. A quel punto, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, con i sommozzatori, il nucleo cinofili e quelli di topografia applicata al soccorso e dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. Per prima cosa è stata scandagliata la zona circostante, ma anche le acque del lago per buona parte della notte senza successo. Le ricerche sono riprese questa mattina con l'ausilio dell'elicottero dei vigili del fuoco di Arezzo e si concentrano a monte del lago.

