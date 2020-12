Siena, donna di Chianciano muore in un incidente stradale

30 dicembre 2020 a

Tragico incidente mortale in Sardegna nel Comune di Uta, sulla Provinciale 2, anche nota come Pedemontana, al bivio per monte Arcosu. Una donna di 70 anni residente a Chianciano ha perso la vita. Mentre si trovava alla guida della sua auto, una Volkswagen Tiguan, si è scontrata con una Fiat 500 condotta da un uomo di Cagliari di 57 anni, rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza, ma quando sono arrivati i soccorsi, per la chiancianese non c'era più niente da fare. La sua macchina, nel violentissimo impatto, è uscita di strada ed è finita tra gli alberi a lato della carreggiata. I militari stanno ricostruendo la dinamica.

