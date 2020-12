Siena, vaccinazioni nelle Rsa: si comincia con Villa Le Volte

30 dicembre 2020 a

I primi vaccini contro il Covid per gli ospiti delle Residenze sanitarie assistite arrivano oggi (30 dicembre) a Siena, Arezzo e Grosseto. Malgrado le prime notizie parlassero di ritardi nella tabella di viaggio delle dosi, gli ostacoli sono stati superati e questo consentirà alla Asl Toscana sud est di anticipare le prime vaccinazioni, che saranno somministrate in una struttura per provincia. Quella senese sarà Villa Le Volte, nel capoluogo, dove la consegna è prevista intorno alle 15. Saranno presenti il direttore sanitario Simona Dei, il direttore amministrativo Francesco Ghelardi, il direttore della Zona distretto Marco Picciolini. ed è previsto anche un intervento dell’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini.

