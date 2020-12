Siena, vigili del fuoco ritrovano un uomo disperso

25 dicembre 2020 a

a

a

Si è concluso positivamente un intervento dei vigili del fuoco del comando di Siena, chiamati nel Comune di Castellina in Chianti, in località Fonterutoli, per la ricerca di una persona dispersa. Si trattava di un uomo di 80 anni, che è stato ritrovato dalle unità cinofile del corpo in una zona boschiva in cui si era addentrato, collocata tra il torrente Staggia e la località Vignale. Sul posto è arrivato anche personale sanitario del 118, la cui presenza si è resa necessaria per gli accertamenti del caso. Oltre ai nuclei cinofili, ha partecipato alle ricerche anche il personale Tas (Topografia applicata al soccorso).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.