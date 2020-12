Abbadia, regalo della Filarmonica a Casa Fabbrini per far sentire meno soli gli ospiti

25 dicembre 2020 a

a

a

La Filarmonica Giacomo Puccini di Abbadia San Salvatore ha donato agli anziani di casa Fabbrini, per mano del presidente Rosildo Mancini, un telefono cellulare e uno smartphone. Questa pregevole iniziativa consentirà agli ospiti della comunità di vedere, seppure a distanza, i loro familiari, e così si potranno sentire meno soli durante le festività natalizie, e non solo. Un gesto che ha scaldato il cuore a persone che, a causa del Covid, per precauzione non possono ricevere visite dai propri cari. La cerimonia di consegna al presidente della Coopass, la cooperativa che gestisce Casa Fabbrini ad Abbadia San Salvatore (e anche casa Pacelli a Piancastagnaio) si è svolta nei locali della Filarmonica badenga.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.