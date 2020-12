Siena, la Pantera porta giochi e libri ai piccoli ricoverati delle Scotte

24 dicembre 2020 a

Giochi e libri per i piccoli pazienti ricoverati nel Dipartimento della donna e dei bambini. E' questo il bel pensiero di Natale del gruppo piccoli della Contrada della Pantera. Un appuntamento che ormai è una piacevole tradizione delle festività per i giovani di Stalloreggi che, nonostante le limitazioni a causa del Covid, non sono venuti meno al loro gesto di solidarietà nei confronti dei coetanei che stanno trascorrendo il Natale in ospedale. La Contrada invece ha portato in dono dei pandori anche per il personale del Dipartimento. A rappresentare la Pantera, l’onorando priore Pasquale Colella e la responsabile del gruppo piccoli, Monica Barbafiera. A fare gli onori di casa il professor Mario Messina, direttore del Dipartimento, insieme al professor Salvatore Grosso, direttore della Pediatria, alla coordinatrice infermieristica Giuliana Masiero e al personale della chirurgia pediatrica.

