Siena, arrivano i regali di Papa Francesco per i poveri. Il cardinale Lojudice: "Auguri di buon compleanno al pontefice, il suo gesto ci commuove"

17 dicembre 2020 a

Nel giorno del suo 84° compleanno Papa Francesco ha voluto inviare la sua carezza anche alle persone in difficoltà e più fragili dell’Arcidiocesi di Siena- Colle Val D’Elsa-Montalcino. Infatti, questa mattina il cardinale Konrand Krajewski, Elemosiniere del Papa, insieme al cardinale Paolo Lojudice, hanno consegnato - a nome del Pontefice - alla Caritas dell’Arcidiocesi numerose scatole contenenti mascherine, antinfluenzali, strumenti per misurare l’ossigenazione del sangue, termometri ed anche indumenti per proteggersi dal freddo. La settimana scorsa il dono era arrivato a Napoli, mentre ieri è stato consegnato a Bologna.

“Al Santo Padre – spiega Il cardinale Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena- Colle Val D’Elsa- Montalcino – gli auguri più affettuosi e devoti da tutta la Chiesa senese. Il suo gesto di pensare, proprio oggi, ai nostri poveri ci ha commosso e ci incoraggia a proseguire nel percorso di misericordia e di vicinanza agli ultimi”.

