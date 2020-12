Siena, tenta furto di vestiti: fermato dalla polizia

16 dicembre 2020 a

Un cittadino albanese di 21 anni ha tentato di portare via capi di vestiario da un noto centro commerciale di Siena, in parte indossati e in parte trasportati in una busta, ma è stato fermato da poliziotti in borghese della Squadra mobile, costantemente impegnati in servizi antirapina disposti dal questore Capuano. Agli agenti è apparsa sin da subito sospetta la corsa del giovane verso la stazione ferroviaria, così gli hanno intimato l’alt ma quello non si è fermato. E' scattato così un inseguimento, prima con l’autovettura e poi a piedi, fino a quando il ragazzo è stato bloccato e non ha potuto negare l’evidenza di aver sottratto pantaloni e felpe per un valore di oltre trecento euro dopo aver divelto l’antitaccheggio con un apposito oggetto metallico. Fatica inutile, perché l’allarme del negozio è scattato lo stesso. Dopo gli accertamenti di rito, il 21enne è stato denunciato per furto aggravato.

