Coronavirus, a Siena calano i ricoveri e l'ospedale Le Scotte libera due reparti

Coronavirus, la situazione all'ospedale Le Scotte di Siena migliora.

Il 23 novembre i pazienti ricoverati erano 100, un numero impressionante, frutto di giornate terribili con oltre 10 ricoveri quotidiani, tra i quali malati giunti alle Scotte in condizioni gravissime. Adesso le persone in cura sono 60. Ancora tantissime, certo, ma quella di ieri è senz’altro una buona notizia perché con le nove dimissioni vengono liberati i due moduli che erano stati riconvertiti dall’Aou Senese per la cura delle persone affette da Coronavirus: uno nel reparto di malattie infettive, l’altro nell’area dipartimentale-medicina interna. Al momento tutti i pazienti sono ospitati in area Covid, il primo settore pensato dall’Aou Senese come risposta alla pandemia.

