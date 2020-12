Siena, donna muore in un incidente stradale

06 dicembre 2020 a

Doveva essere una bella serata, da trascorrere con alcuni amici, ma l'epilogo è stato tragico. Una 43enne è infatti uscita di strada con la sua auto ed è morta. L'incidente è avvenuto ieri sera (sabato 5 dicembre) sulla Strada provinciale delle Pinete, a Monticiano. Il suo mancato ritorno a casa, dopo un po', ha messo in allarme i suoi cari, che intorno alle 23 hanno chiamato i carabinieri per segnalare l'anomalia. I militari delle stazioni di Rosia e Monticiano si sono messi subito in azione, ma nel frattempo era già trascorsa qualche ora da quando la vittima aveva salutato tutti ed era partita. Quando hanno notato l'auto fuori strada, che era finita in un vicino corso d'acqua, gli uomini dell'Arma hanno chiesto il supporto dei vigili del fuoco e del 118. Nell'abitacolo non c'era nessuno, ma il corpo senza vita della conducente era a una decina di metri di distanza, sbalzato fuori durante il volo. Ai sanitari intervenuti non è restato altro da fare che appurare che non c'era più niente da fare.

