Siena, provoca incidente con l'Ape e non soccorre il ferito

Svolta con l'Ape senza dare la precedenza a un motorino e, dopo aver provocato un incidente, non soccorre la vittima della sua manovra azzardata e riprende la sua marcia. Protagonista un 87enne residente a Siena, denunciato per omissione di soccorso. L'impatto è avvenuto in via Simone Martini e il ragazzo, rimasto a terra ferito, ha chiamato il 113 per denunciare quanto avvenuto. Gli agenti delle Volanti dell'ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, intervenuti sul posto, hanno raccolto la sua testimonianza e acquisito il numero della targa, che il giovane era in grado di fornire. Di lì a poco, l'anziano è stato rintracciato e, alla vista dei poliziotti, ha tentato la fuga, noncurante dell’alt e delle segnalazioni con la sirena. Una volta fermato, ha negato ogni addebito. Oltre alla denuncia, gli è stata ritirata la patente. Il centauro non ha riportato gravi conseguenze e ha avuto una prognosi di dieci giorni.

