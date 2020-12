Siena, la guardia di finanza sequestra filtri e cartine per sigarette

02 dicembre 2020 a

La guardia di finanza provinciale di Siena, nel corso di una serie di servizi mirati a verificare l’esatta applicazione della normativa riguardante la vendita di accessori per tabacchi da fumo, ha sequestrato oltre 10.500 filtri e cartine per sigarette, posti in vendita in assenza delle necessarie autorizzazioni presso due esercizi commerciali, ubicati entrambi nel capoluogo cittadino e gestiti da soggetti di nazionalità cinese. Gli interventi sono scaturiti alla luce delle modifiche apportate dall’ultima Legge di bilancio che, introducendo un’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, consente la loro commercializzazione esclusivamente alle rivendite autorizzate in possesso di specifica licenza rilasciata dall’Agenzia delle dogane e Monopoli. I gestori dei suddetti esercizi commerciali avrebbero potuto smaltire le loro scorte di cartine e filtri entro il 31 gennaio, mentre in realtà hanno continuato a porle in vendita “sottobanco” in completa evasione d’imposta. E' stata così applicata la sanzione amministrativa che va da 5 a 10mila euro nonché la chiusura dell’attività, ovvero la sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese.

