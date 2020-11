Augusto Paolo Lojudice è cardinale: "Accanto a Papa Francesco ho sentito vicina tutta la comunità di Siena"

29 novembre 2020 a

"Un carissimo saluto a tutta la Chiesa di Siena - Colle Val D’Elsa - Montalcino in un momento di grande emozione in cui il sentimento principale è quello del coinvolgimento di tutti voi. Ho sentito presente l’intera Chiesa diocesana nella Basilica di San Pietro, vicino al Papa, in questa missione comune di accompagnare e continuare ad annunciare il Regno di Dio in tutto il mondo a partire da noi, da Siena”.

È il primo messaggio del cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena - Colle Val D’Elsa - Montalcino dopo il Concistoro in San Pietro, avvenuto nella giornata di sabato 28 novembre.

“Credo che sia una responsabilità – aggiunge il Card. Lojudice - che il Papa ci ha consegnato e che noi vogliamo accogliere con grande disponibilità e fiducia a partire da me fino a tutti voi, Popolo di Dio".

“Una missione – conclude il cardinale Lojudice - che possiamo condurre insieme che ci porterà lontano e con grandi risultati per essere portatori dell’annuncio del Regno e per la presenza del Regno di Dio qui in mezzo a noi”.

