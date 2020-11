Coronavirus, Siena e la Toscana in zona rossa fino al 4 dicembre. Eugenio Giani: "Poi arancione o gialla"

27 novembre 2020 a

Siena e la Toscana in zona rossa almeno fino al 4 dicembre. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in un video messaggio su Facebook, dopo aver sentito il ministro della Sanità, Roberto Speranza, preannunciando per la metà della prossima settimana, forse già dal 4 dicembre, il ritorno della Toscana in zona arancione.

"Stamani ne ho parlato con il ministro Speranza e dobbiamo rispettare le procedure di legge per rientrare quantomeno in zona arancione, se non in zona gialla. Oggi la Toscana è zona rossa e lo deve essere per legge per 14 giorni. Per come è stato concepito il Dpcm per risalire bisogna garantire continuità di condizioni migliori per 14 giorni - ha spiegato Giani - Noi siamo partiti il 15 novembre e questo periodo di 14 giorni finirà il 29 novembre, domenica prossima. Il ministro Speranza mi ha detto che non possiamo anticipare, dobbiamo rispettare le norme; quindi io farò un provvedimento che ci porta fino alla prima riunione del Comitato tecnico scientifico del 3 dicembre. Venerdì 4 dicembre Speranza potrà firmare l’ordinanza che riporta la Toscana in zona arancione. Dobbiamo, quindi, avere la pazienza di aspettare questi pochi giorni"

