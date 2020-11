Coronavirus, altri tre morti a Siena. All'ospedale Le Scotte le persone ricoverate sono 93

26 novembre 2020 a

a

a

Coronavirus, altri tre morti all'ospedale Le Scotte di Siena. Lo comunica, nel consueto punto giornaliero, l'Aou Senese. "Si ricorda - precisano dalle Scotte - che i decessi riguardano pazienti ricoverati in area Covid ma devono essere validati come morte per Covid-19 dall’Istituto Superiore di Sanità e il dato finale, verificato e cumulativo sui decessi per Coronavirus, viene successivamente comunicato nel bollettino regionale".

Con tre decessi, sei dimissioni e tre ingressi i pazienti ricoverati in area Covid diventano 93 (di cui 15 in terapia intensiva e 16 con assistenza respiratoria tramite casco); 67 malati si trovano in area Covid, 12 in Malattie infettive, 14 in Area dipartimentale-Medicina interna.

Provenienza dei pazienti: Area senese: 50; Alta Valdelsa: 18; Valdichiana senese: 14; Amiata/Val d'Orcia: 6; Perugia: 2; Prato: 1; Arezzo: 1; Barberino/Tavarnelle: 1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.