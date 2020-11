Siena, donna ferita in un incidente a Montalcino

21 novembre 2020 a

Grande spavento a Montalcino, per un incidente che ha provocato seri timori. Un uomo, mentre si trovava alla guida della propria auto, ha perso il controllo del mezzo che, sbandando, ha schiacciato contro un muro una donna che stava transitando a piedi proprio in quel momento. Immediatamente sono intervenuti sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco, per rimuovere il veicolo che era rimasto incastrato tra le mura a causa dell'urto. Grande attenzione è stata dedicata alle condizioni di salute della 30enne coinvolta suo malgrado. Trasportata all'ospedale delle Scotte di Siena, è stata assistita e giudicata guaribile in 30 giorni

