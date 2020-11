Siena, la polizia sanziona persone che non rispettano le regole anti Covid

20 novembre 2020 a

a

a

Continuano i controlli degli equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Siena per il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19.

Nei giardini della Lizza, sono stati individuati tre soggetti di nazionalità pakistana, dimoranti in comuni della provincia, che stazionavano in tale luogo senza valida giustificazione. Dopo un controllo approfondito sulla loro identità e sulla loro posizione relativa al soggiorno sul territorio nazionale, è emerso che avevano presentato richiesta di protezione internazionale e che, per tale motivo, e in attesa della definizione della relativa pratica, erano stati sistemati presso strutture del territorio. Sono stati multati e fatti rientrare nei loro domicili.

In Banchi di Sopra, invece, un ragazzo sventolava ripetutamente la propria mascherina, invece di indossarla, in un orario di frequente transito di persone. Al richiamo degli agenti, ha mostrato insofferenza e ha compilato, in maniera illeggibile, l’autocertificazione fornita dagli agenti, i quali, al termine, sono riusciti a contestargli, negli uffici della Questura, la sanzione prevista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.