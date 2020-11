Siena, tasso sotto un'auto a Ravacciano: salvato dalla polizia municipale

18 novembre 2020 a

In periodo di Coronavirus, con meno persone in giro, gli animali prendono coraggio e si avvicinano anche alla città. E' successo a un dolcissimo tasso, nel pomeriggio di mercoledì 18 novembre, che si è infilato sotto un'auto in sosta a Ravacciano.

In una situazione diventata potenzialmente pericolosa, l'animale ha iniziato a spaventarsi ed è stato quindi l'intervento della polizia municipale. I vigili urbani, contattati dai passanti che avevano visto il tasso sotto l'auto, sono arrivati riuscendo a salvarlo.

Un episodio a lieto fine: ora il tasso potrà tornare nel bosco, magari ricordandosi di questa insolita avventura alla periferia di Siena.

