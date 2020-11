Coronavirus, Siena e Grosseto potrebbero uscire dalla zona rossa. Il governatore Giani lo chiederà al Governo

17 novembre 2020 a

"Siena e Grosseto potrebbero uscire a breve dalla zona rossa. Il presidente Giani accoglie il mio appello del fine settimana. Ora tocca al governo nazionale". Lo scrive su Facebook il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, commentando quanto dichiarato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha detto che presto potrebbe chiedere al governo di far uscire le province di Grosseto e Siena dalla zona rossa.

"Se i dati sanitari confermassero questa possibilità, ciò consentirebbe alla nostra provincia, assieme a quella di Siena, di tornare alla zona arancione, con un maggiore margine di azione per tante attività economiche che adesso sono penalizzate", osserva il sindaco. "Mi auguro, come da mio appello pubblico lanciato nel weekend al governatore della Regione Eugenio Giani, che questo possa avvenire in breve tempo - prosegue Vivarelli Colonna - Tutto ciò sempre tenendo conto che siamo in una situazione di emergenza e nel massimo rispetto delle norme, attenzione che io stesso continuerò a chiedere, con tutti gli strumenti che ho a disposizione, ai cittadini grossetani e dell’intera provincia".

