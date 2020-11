Coronavirus, 2 morti a Siena e 42 in Toscana. L'aumento dei ricoveri rallenta, ma non si ferma

14 novembre 2020 a

Coronavirus, altri 42 morti in Toscana. Sono 23 uomini e 19 donne con un'età media di 82,4 anni; due decessi sono a Siena. Gli altri sono 11 a Firenze, 4 a Prato, 9 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 8 a Pisa, 2 a Livorno, 2 a Siena, 2 a Grosseto.

In Toscana sono 76.750 i casi di positività al Coronavirus, 2.420 in più rispetto a ieri (1.779 identificati in corso di tracciamento e 641 da attività di screening). I nuovi casi sono il 3,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 6,5% e raggiungono quota 23.854 (31,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.313.187, 19.184 in più rispetto a ieri. Sono 8.551 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 28,3% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.493 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 51.061, +1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.945 (24 in più rispetto a ieri), di cui 266 in terapia intensiva (1 in più). Rallenta ma non si ferma, quindi, l'aumento dei ricoveri.

L'età media dei 2.420 casi odierni è di 47 anni circa (il 13% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 36% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 22.249 i casi complessivi ad oggi a Firenze (551 in più rispetto a ieri), 6.736 a Prato (286 in più), 6.371 a Pistoia (221 in più), 4.237 a Massa (196 in più), 7.178 a Lucca (234 in più), 10.738 a Pisa (292 in più), 5.460 a Livorno (133 in più), 7.468 ad Arezzo (293 in più), 3.283 a Siena (123 in più), 2.475 a Grosseto (91 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 1.058 quindi i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 855 nella Nord Ovest, 507 nella Sud est.

