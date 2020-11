Siena, l'esperta: "Il Covid distrugge il desiderio sessuale"

13 novembre 2020 a

Il Covid, a quanto pare, non mette ko solo la salute ed economia. Anche il sesso deve pagare un conto piuttosto alto. Lo ha spiegato Roberta Rossi, presidente della Federazione nazionale di sessuologia, intervenuta oggi (13 novembre 2020) al Festival della salute in corso a Siena per parlare della libido ai tempi del Coronavirus. "L’amore ha perso entusiasmo. Non credo ci sarà il baby boom, come molti avevano previsto, con l’obbligo di stare in casa per il lockdown", ha detto l'esperta, che poi ha aggiunto: "Quando non siamo tranquilli, ne risente anche la sfera sessuale. Nella situazione specifica poi, con lo stato d’animo turbato dall’incertezza, in pochi se la sentono di mettere al mondo un figlio. Forse l’aumento delle nascite ci sarà quando si tornerà alla normalità dopo aver sconfitto il virus. La convivenza 24 ore su 24 della scorsa primavera, se per alcune coppie è stata la riscoperta dello stare insieme e ha rinforzato l’intimità e la vicinanza, per molti altri è invece risultata difficile e ha spento la scintilla del desiderio".

Situazione decisamente complicata per gli adolescenti alle prese con le prime esperienze... "Il bacio, la vicinanza, il contatto fisico sono per eccellenza veicolo di contagio, quindi chi non ha una relazione fissa non può rischiare di ammalarsi per iniziare una storia d’amore. Però, per i ragazzi, questa è proprio l'età dei primi innamoramenti, della scoperta del corpo dell'altro e delle sensazioni che può suscitare. Stanno perdendo un momento importante della loro vita che, sicuramente, recupereranno quando tutto sarà passato, ma che per adesso a loro è negato”.

