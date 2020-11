Siena, la guardia di finanza ha il nuovo comandante della polizia economico-finanziaria

10 novembre 2020 a

Cambio al vertice del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Siena: il maggiore Giorgio Lo Faro ha assunto il comando del reparto, raccogliendo il testimone dal tenente colonnello Doriano Di Salvatore che, dopo sei anni nei quali ha condotto numerose e importanti operazioni, si trasferisce a Perugia come comandante del gruppo. Lo Faro, originario di Catania, nell’ Accademia della guardia di finanza ha conseguito la laurea magistrale in Scienza della sicurezza economico-finanziaria e poi anche quella in Giurisprudenza. Proviene dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo e vanta precedenti esperienze di comando ad Altamura, Firenze e Treviso. Il passaggio di consegne si è svolto presso la “Sala delle Bandiere” del comando provinciale di Siena.



