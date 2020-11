Covid, la Toscana in zona arancione dall'11 novembre con Umbria, Abruzzo, Basilicata e Liguria

09 novembre 2020 a

a

a

Passaggio nella zona arancione per la Toscana. La decisione è stata presa nel corso della riunione del Ministero della Salute che si è tenuta oggi pomeriggio, 9 novembre. A comunicarlo Roberto Speranza, titolare del dicastero. La Toscana entra - insieme ad Abruzzo, Basilicata, Liguria e Umbria - in una fascia che prevede maggiori restrizioni. Il provvedimento avrà decorrenza da mercoledì 11 novembre. Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, si ero espresso così in mattinata: "Se il Cts ci classifica zona arancione siamo tranquilli, noi lavoreremo in quanto zona arancione per fare il lavoro che spetta alla Regione, avere una offerta sanitaria sempre maggiore per poter superare la situazione di emergenza".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.