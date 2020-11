Covid, a Sinalunga contagi in aumento: dati preoccupanti. Alta la diffusione del virus tra i bambini

09 novembre 2020 a

Nell'emergenza Covid, in provincia di Siena, situazione particolarmente complessa nel territorio comunale di Sinalunga, dove il contagio si sta diffondendo ad una elevata velocità. Negli ultimi giorni i casi si sono moltiplicati e secondo i dati della Asl Toscana Sud Est, di questa mattina (9 novembre) alle ore 8, sono 130 gli attualmente positivi. Di questi addirittura 36 hanno meno di 18 anni: un bimbo di quattro anni; dodici di sei; due di otto; tre di dieci; tre di undici; uno di dodici; tredici di tredici e uno di 17. Va poi considerata la situazione della Rsa. In questo caso il rapporto Asl conteggia 17 attualmente positivi, tra cui due centenarie, sei novantenni e sette anziani tra gli ottanta e novanta. La cittadina rischia di diventare un vero e proprio focolaio. Nella serata di domenica 8 novembre, il sindaco Edo Zacchei ha garantito che "la situazione al momento è monitorata". Tuttavia l'impressione è che a Sinalunga non ci sia ancora l'esatta consapevolezza della gravità dello sviluppo della pandemia.

