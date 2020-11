Siena, primo parto alle Scotte di una donna positiva

08 novembre 2020 a

Primo parto di una donna positiva al Covid al policlinico delle Scotte. La madre, che sapeva di essere contagiata grazie a un precedente tampone, nelle prime ore di sabato 7 novembre aveva avvertito le doglie e si era rivolta all’ospedale di Poggibonsi che l’ha indirizzata a Siena. I professionisti dell’area materno-infantile dell’Aou Senese, pur non essendo stati preventivamente informati dai colleghi dell’altra struttura sanitaria, si sono immediatamente attivati per mettere in sicurezza sia lei che tutte le altre pazienti e gli stessi operatori. L'unità operativa di Diagnosi prenatale e ostetricia, diretta da Filiberto Maria Severi, insieme ad Alessandra Meucci (responsabile dell'unità operativa professionale di Ostetricia), ha immediatamente attivato il protocollo per gravidanza e parto Covid e la donna, asintomatica, è stata ricoverata in una delle stanze a pressione controllata per una degenza in sicurezza. La signora ha partorito alle 9 del mattino con parto naturale, la bimba è risultata negativa al tampone ed entrambe sono in buone condizioni di salute.

Inoltre, nella serata sempre di sabato 7, è stata trasferita dall’ospedale di Poggibonsi a quello delle Scotte una seconda donna che aveva appena partorito a Campostaggia ed era risultata positiva al Coronavirus. E' stata ricoverata a Siena con il proprio neonato.

"Dobbiamo sempre essere pronti a intervenire per curare in maniera tempestiva e adeguata e mettere in sicurezza tutti". ha commentato Valtere Giovannini, direttore generale dell'Azienda ospedaliera.

