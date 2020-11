Siena, salta anche la partita con il Montespaccato

04 novembre 2020 a

Il Siena resta ancora ai box. Dopo il responso di ieri (3 novembre) sulla positività di un giocatore al Coronavirus, l'intera squadra, compreso lo staff tecnico, si trova in quarantena fino a lunedì 9, anche se già da sabato 31 ottobre tutti i componenti sono in isolamento domiciliare. La partita di domenica 8 contro il Montespaccato, dunque, non verrà disputata, e sarà l'ennesimo rinvio consecutivo. In pratica, i bianconeri non scendono in campo dal 14 ottobre, quando vinsero 1-0 in trasferta a Scandicci nel recupero della seconda giornata. Da allora, sono saltati gli impegni in casa del Flaminia (per due volte), quello interno con il Grassina e la trasferta a San Giovanni Valdarno. Alla lista, quindi, andrà ad aggiungersi il faccia a faccia con i romani.

Lunedì giocatori e allenatori si sottoporranno a tampone e, con la preziosa collaborazione di Vismederi, contano di avere il risultato nel pomeriggio, per poter riprendere gli allenamenti almeno con chi risulterà negativo.

