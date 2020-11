Siena, Ghiselli: "Proietti mi disse che gli portavo fortuna"

03 novembre 2020 a

“Gigi Proietti era un gigante, un grandissimo artista. L’ho seguito e l’ho apprezzato in tutta la sua carriera, quando ho sentito della sua morte ci sono rimasto malissimo”. Giuliano Ghiselli, attore senese classe 1942, brucaiolo di stirpe, di due anni più giovane dell’artista romano, ha avuto modo di vedere da vicino e di conoscere Gigi Proietti. Con lui ha infatti lavorato e ha recitato in due serie: prima nel Maresciallo Rocca e poi in Avvocati. Ghiselli ha una lunga carriera, ha recitato in film con Roberto Benigni, Paolo Villaggio, Enrico Montesano, solamente per citarne alcuni. “Conobbi Proietti durante le riprese del Maresciallo Rocca – racconta. – Ovviamente già lo consideravo un attore straordinario, è stato un fuoriclasse come comico, fantastico come imitatore ed era anche bravissimo a cantare. Ricordo che gli piacque subito il mio dialetto toscano. Girammo tante scene, tra Roma e Viterbo. Facemmo pure delle riprese con alcuni spostamenti in auto, e ricordo che per quelle scene utilizzai la mia macchina personale. Mi fece i complimenti e anzi mi volle con sé anche per un episodio di Avvocati perché riteneva che gli portassi bene. Se n'è andato un attore eccezionale, un comico nato. Quando guardo Febbre da cavallo, rido ancora per la sua bravura”.



