Boosta: "Quanta dignità nel pubblico di Siena"

Un incontro a Torino per presentare il suo ultimo lavoro, "Facile", è stato per David "Boosta" Dileo l'occasione per parlare della sua recente esibizione sul palco dei Rinnovati e per fare alcune riflessioni sul momento difficile per il Covid. "L'ultima data del mio tour - ha raccontato il tastierista dei Subsonica - è stata a Siena, in un teatro magnifico. Era tutto esaurito, e naturalmente la capienza era ridotta. Ho fatto un’ora e mezza di ritardo perché tutte e 220 le persone si sono sottoposte ai controlli e poi, per uscire, hanno impiegato mezz’ora perché erano in fila e a distanza. E' stato commovente, ho visto un'educazione meravigliosa. Le persone affrontano l'esperienza di un live in maniera molto consapevole. Nella ripartenza dei concerti, in estate, ho visto gratitudine negli occhi miei e delle persone che sono venute a vedermi".

