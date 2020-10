Sinalunga, allarme Covid: sedici casi in un solo giorno. Il sindaco Zacchei: "Ce ne saranno altri". Servono subito misure più rigide

31 ottobre 2020 a

a

a

Quattordici nuovi casi di Covid nel comune di Sinalunga in un solo giorno (30 ottobre) nel bollettino della Asl Sud Est. Altri due se ne sono aggiunti in serata. Sedici. Davvero tanti, se si considera che il comune ha 15mila residenti e rischia di diventare quello con la situazione peggiore di tutta la Valdichiana. Tra i nuovi positivi si va da un bimbo di 11 anni, fino ad una donna di 86. Sinalunga purtroppo si sta velocemente trasformando in un vero e proprio focolaio. In serata il sindaco Edo Zacchei è intervenuto con un video sulla pagina ufficiale Facebook, annunciando 52 positivi attuali, 351 persone in quarantena e una situazione che "non evolve al momento nel miglior modo. Sicuramente ci saranno ulteriori casi che verranno segnalati".

Il sindaco ha invitato alla compattezza e ad evitare polemiche sterili. Qualche ora prima nel post ufficiale l'amministrazione aveva annunciato "l'ulteriore disposizione della didattica a distanza per quattro classi della primaria di Sinalunga e tre della primaria di Bettolle". Un post che non è stato risparmiato da critiche da diversi cittadini che chiedono maggiori controlli e sanzioni per chi non rispetta le regole, ma anche più impegno da parte dell'Amministrazione. Una cosa è certa: mai come in questo momento occorrono misure ben più rigide. (Gi.S.)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.