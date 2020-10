Arresti all'alba: blitz della polizia e dei carabinieri a Siena, a Firenze e in Campania. Sfruttamento dei lavoratori, truffa e violenza sessuale

28 ottobre 2020 a

a

a

Dalla prime luci dell’alba di mercoledì 28 ottobre 2020, la direzione investigativa antimafia di Firenze insieme alla polizia di Siena e al nucleo per la tutela del lavoro Ispettorato del Lavoro di Siena, sta dando esecuzione a tre misure cautelari. Le persone arrestate sono ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata, tra l’altro, all’appropriazione indebita, sfruttamento dei lavoratori sottoposti a condizioni degradanti, peculato, truffa aggravata, sottrazione fraudolenta di beni al fisco, auto-riciclaggio e violenza sessuale.

Sono in corso numerose perquisizioni personali e locali nelle province di Firenze, Siena, e in Campania, a Salerno, Benevento e Napoli Sequestrati beni per un valore complessivo di oltre 600mila euro.

I provvedimenti, sono stati emessi dal gip di Firenze a conclusione di complesse indagini coordinate dalla locale direzione distrettuale antimafia.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.