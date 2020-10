Siena, l'arcivescovo Lojudice diventa cardinale

25 ottobre 2020 a

Augusto Paolo Lojudice diventerà cardinale. Lo ha annunciato papa Francesco nel corso dell'Angelus di questa mattina, 25 ottobre 2020, dopo aver rivelato, a sorpresa, che si terrà un nuovo concistoro il 28 novembre, alla vigilia della prima domenica di Avvento. In quell'occasione, l'arcivescovo di Siena entrerà a far parte dei 13 neo porporati e dei 9 elettori, cioè coloro che hanno meno di 80 anni e il diritto di entrare in conclave per votare il prossimo pontefice, quando ce ne sarà la necessità. Oltre a Lojudice, faranno parte di questo gruppo altri due italiani: Marcello Semeraro, nuovo prefetto della Congregazione dei Santi, e Mauro Gambetti, francescano, a capo del convento di Assisi.

