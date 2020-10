Siena, cerca funghi e si fa male: arrivano vigili del fuoco e carabinieri

23 ottobre 2020 a

a

a

Disavventura a lieto fine per un uomo di 77 anni, che si è avventurato in un bosco alla ricerca di funghi e si è infortunato a una caviglia. E' successo questa sera, 23 ottobre, a Casciano di Murlo, nel comune di Murlo. Sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Siena e i carabinieri per andare alla ricerca del disperso, che era riuscito a dare l'allarme prima che il cellulare si scaricasse, e l'obiettivo è stato raggiunto grazie all'importante contributo fornito dal nucleo cinofili dei vigili del fuoco. Il 77enne, dopo essere stato rintracciato (dolorante ma in buone condizioni), è stato affidato ai sanitari del 118, giunti sul posto, ma ha rifiutato le cure ed è tornato a casa in maniera autonoma.

