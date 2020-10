Siena, novità per la Medicina interna a Campostaggia

23 ottobre 2020 a

A Campostaggia nasce “High Care”, nuovo modulo nel reparto di Medicina interna con 6 posti letto di degenza a cui possono essere applicati sistemi di monitoraggio multiparametrico continuo. I valori possono essere osservati costantemente attraverso strumenti e dispositivi multimediali come tablet o smartphone. "Ai reparti di Medicina interna - spiega il direttore dell'unione operativa di Medicina Valerio Verdiani - vengono sempre più spesso assegnati pazienti complessi, polipatologici e talvolta critici. Il monitoraggio dei parametri vitali è importante per poter prevenire instabilità cliniche e intervenire con tempestività. Avere uno spazio dedicato e attrezzato è sicuramente un grande passo avanti”.

Per Simonetta Sancasciani, direttore del presidio ospedaliero valdelsano, "Anche in questo momento complesso per la sanità, a Campostaggia prosegue il percorso per rendere sempre migliori le prestazioni sanitarie".

