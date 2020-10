Coronavirus Siena, De Mossi attacca il Governo: "Fa solo confusione. Prima di chiudere dobbiamo capire la situazione legata ai contagi"

20 ottobre 2020 a

a

a

Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, non stoppa la movida. E attacca duramente il Governo dopo l'ultimo dpcm che, secondo il primo cittadino, non fa altro che aggiungere "confusione a confusione".

Quanto a eventuali chiusure, “prima di limitare la libertà individuale, anche se a favore della salute pubblica, dobbiamo verificare la situazione e l’evoluzione dell’emergenza sanitaria in città e i contagi”.

“Il Governo si deve prendere le dovute responsabilità – aggiunge De Mossi - altrimenti può anche andare a casa. Le vecchie leggi, Costituzione in primis, hanno un grande pregio: sono trasparenti. La normativa vigente e in particolare questo dpcm non hanno questa caratteristica: non si capisce chi dovrebbe prendersi la responsabilità di limitare la libertà individuale. Questo decreto non è chiaro e probabilmente si doveva dare più tempo ai cittadini per organizzarsi meglio”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.