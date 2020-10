Coronavirus, a Siena assembramenti di giovani in piazza Del Campo: la movida non si ferma | Il video

19 ottobre 2020 a

a

a

Anche a Siena la situazione Coronavirus peggiora di ora in ora, con 9 ricoveri in due giorni all'ospedale Le Scotte, dei quali 3 in terapia intensiva. Diventano 21 i pazienti ricoverati in area Covid.

Eppure la movida non si ferma. Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 ottobre tanti giovani, anche dopo l'orario di chiusura dei locali che si affacciano in Piazza Del Campo, hanno continuato a sostare davanti ai bar e ai ristoranti. Una situazione di potenziale pericolo che va avanti nonostante i controlli delle forze dell'ordine.

Il sindaco Luigi De Mossi, secondo il nuovo dpcm, avrà la possibilità di chiudere le vie e le piazze considerate più a rischio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.