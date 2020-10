Siena, incendio di un cassonetto e di un'auto a Poggibonsi: intervengono i vigili del fuoco. Ipotesi dolo

19 ottobre 2020 a

a

a

Incendio prima dell'alba a Poggibonsi. Attorno alle 5,30 di lunedì 19 ottobre è andato a fuoco un cassonetto in via Martiri del Belfiore. Le fiamme, partite dal cassonetto, si sono poi estese a un'auto parcheggiata accanto, provocando dei danni.

I vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, sono subito intervenuti per domare le fiamme. Non si segnalano persone coinvolte nel rogo.

Quanto alle cause dell'incendio le indagini sono ancora in corso, ma c'è da notare che non si tratta del primo rogo notturno che ha interessato la stessa zona di Poggibonsi, il che non farebbe escludere l'ipotesi del dolo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.