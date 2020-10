Siena, la polizia insegue un'auto sospetta

17 ottobre 2020 a

Rocambolesco inseguimento da parte degli agenti della polizia di Stato, a cui era stata segnalata, da un collega non in servizio, la presenza di un'auto sospetta appena fuori dalle mura del centro storico di Siena. Si trattava di una Bmw bianca che, da un controllo nelle banche dati, è risultata rubata pochi giorni fa a Prato, dopo un furto in abitazione. Quando la vettura in fuga è entrata in una strada senza uscita, i malviventi (erano in tre) sono usciti lasciandola accesa, e con gli sportelli aperti, e si sono dileguati passando da giardini privati per poi giungere all'aperta campagna. Sfruttando la pioggia e l'oscurità, hanno fatto perdere lo loro tracce, ma hanno lasciato per strada un cacciavite e un guanto da operaio. Nella macchina, sotto un tappetino, i poliziotti hanno rinvenuto un altro cacciavite, un martello e un piede di porco di notevoli dimensioni, Adesso l'attività investigativa delle forze dell'ordine si focalizza sull'identificazione dei fuggitivi.

