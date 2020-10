Siena, badante deruba la sua assistita

16 ottobre 2020 a

La badante di una ottantaseienne senese ha rubato alla sua assistita denaro e vari oggetti preziosi custoditi in casa, ma la figlia, convivente, si è accorta che qualcosa non andava e si è rivolta alla Polizia. Gli investigatori della squadra mobile della Questura hanno avviato le indagini e si sono da subito concentrati su tutti i “Compro oro” del centro cittadino. Dai registri dei versamenti eseguiti presso alcuni esercizi a luglio, sono risultate alcune operazioni a nome della cinquantenne di origine rumena, prima sospettata dei furti in questione. Dalle immagini custodite, per obbligo di legge, dagli esercenti, la figlia dell’anziana ha riconosciuto tutti i gioielli. ma a causa del tempo trascorso, l’oro era già stato fuso.

La badante, messa alle strette, ha confessato di aver anche sottratto ulteriore denaro, per un valore complessivo della refurtiva intorno ai mille euro, ed è stata denunciata per furto.



