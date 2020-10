Siena, lutto alle Scotte: è morto Alfonso De Stefano

15 ottobre 2020 a

Dolore e profondo cordoglio ha suscitato nell’Azienda ospedaliero-universitaria senese la prematura scomparsa del professor Alfonso De Stefano, responsabile del programma intra-dipartimentale di coordinamento della chirurgia d’urgenza, deceduto in seguito a un improvviso malore. Era una figura molto apprezzata e stimata in ospedale, sia dai colleghi che dai pazienti, in particolare per la grande disponibilità e cordialità, oltre che per il grande bagaglio di conoscenze e la professionalità che avevano da sempre contraddistinto anche la sua carriera all’Università. Il direttore generale Valtere Giovannini commenta: "Sono profondamente addolorato ed esprimo a nome di tutto l’ospedale la nostra più sentita vicinanza alla famiglia. Con il professor De Stefano, il nostro ospedale perde un punto di riferimento, un grande professionista e una persona di straordinaria umanità, sempre al fianco dei pazienti e degli studenti che si sono formati con lui, oltre che di costante supporto ai colleghi".

