Siena, si perde nei boschi mentre cerca funghi

15 ottobre 2020 a

a

a

Si era perso nei boschi ma ha avuto la prontezza di chiamare i carabinieri e la vicenda ha avuto il lieto fine. Gli uomini dell'Arma hanno ricevuto una richiesta di aiuto da parte di un pensionato di 81 anni, che riferiva di essersi smarrito in una zona nei pressi di Siena mentre era intento a cercare funghi. I militari della compagnia provinciale si sono immediatamente attivati per rintracciare il malcapitato e sono riusciti nel loro intento, trovando l'uomo provato, ma comunque in buona salute. Malgrado non presentasse particolari problemi, è stato comunque affidato ai sanitari per controlli e cure di rito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.