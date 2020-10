Siena, incidente mortale in autostrada

09 ottobre 2020 a

a

a

Scontro mortale, alle prime ore di questa mattina (9 ottobre), sull'Autostrada A1, nel territorio senese. Un uomo di 51 anni ha perso la vita. I vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti intorno alle 2,30 al km 398+300, in direzione Roma, poco dopo il casello Valdichiana, per un grave incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti. Sul posto è accorso anche il personale sanitario del 118, che ha prestato i soccorsi del caso, ma per il conducente di uno dei due camion non c'è stato niente da fare, dunque non è rimasto che constatarne il decesso. L'autostrada è rimasta chiusa in direzione sud per tutto il tempo necessario per per consentire le operazioni necessarie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.