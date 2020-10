Siena, annullata anche la Coppa Fabio Cresti

06 ottobre 2020 a

Il Coronavirus fa sentire il suo peso anche sulla più importante manifestazione senese di calcio giovanile. L’edizione 2020/2021 della Coppa Fabio Cresti è stata infatti annullata. Per la dirigenza dell'Alberino questa decisione è stata difficile, ma è stata presa con grande responsabilità. In questa stagione si sarebbero visti in campo i Pulcini secondo anno, classe 2010, ma “con il virus ancora in circolazione – spiega il presidente rossonero Simone Minucci – non avremmo vissuto l'evento come sempre: sarebbero mancati il pubblico che per le finali riempiva la nostra tribuna, gli abbracci in caso di vittoria o una pacca sulla spalla in caso di sconfitta. Soprattutto non potevamo far incontrare nella nostra cerimonia d’apertura tutte le squadre partecipanti, e questa è la cosa principale che ci ha spinto ad annullare il torneo. Quello è un momento di incontro, di divertimento e di forti emozioni".

