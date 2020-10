Siena, ubriaco sanzionato per la terza volta

06 ottobre 2020 a

Un uomo di nazionalità peruviana è stato soccorso e sanzionato per la terza volta in poco tempo per stato di ubriachezza. Gli uomini dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura, allertati dalla sala operativa, si sono recati in via Piccolomini, dove era stato segnalato un uomo disteso a terra, con evidenti difficoltà a reggersi in piedi. Dopo aver chiamato in soccorso i sanitari del 118, che lo hanno condotto in ospedale per le cure necessarie, gli agenti lo hanno riconosciuto come un soggetto già noto per il suo palese e molesto stato di alterazione alcolica nei fine settimana, una volta a Monteroni d’Arbia e poi nel centro di Siena. Come nelle precedenti occasioni, i poliziotti hanno provveduto a sanzionarlo.

