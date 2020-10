Siena, tre dipendenti Tiemme positivi

05 ottobre 2020 a

Tre dipendenti della sede operativa senese della Tiemme sono risultati positivi al Covid-19 e l'azienda di trasporti è subito corsa ai ripari avviando "tutte le procedure necessarie per isolare il personale che ci è potenzialmente entrato in contatto. Si tratta di 2 impiegati, rispettivamente con mansioni di operaio e di addetto di esercizio, e di un autista, impiegato su linee minori e non scolastiche e la cui notifica è precedente alle altre due e non è in servizio dal 24 settembre. A scopo cautelativo e al fine di contenere possibili catene di contagio, già domenica 4 ottobre 2020, l’azienda ha avviato ulteriori attività di sanificazione interna in tutti i locali degli uffici che si trovano presso il deposito dei Due Ponti a Siena nonché, a scopo precauzionale, a porre in isolamento fiduciario il personale che nei giorni scorsi potrebbe essere entrato in contatto con i soggetti risultati positivi. Nei prossimi giorni, l’azienda darà la possibilità, a chi lo desidera, di sottoporsi a tampone per coloro potrebbero essere entrati in contatto con i positivi anche in modo del tutto occasionale".



