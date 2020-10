Siena, studio dell'Università sul controllo della fauna selvatica

05 ottobre 2020 a

a

a

I ricercatori dell'Università di Siena Niccolò Fattorini e Sandro Lovari hanno coordinato uno studio sull'efficacia delle misure di controllo della fauna selvatica, pubblicato sulla prestigiosa rivista Journal of environmental management. Il lavoro è frutto della collaborazione internazionale con Peter Watson della Harper Adams University di Newport e Rory Putman dell'Università di Glasgow, e sviluppa una metodologia indiretta per verificare l'efficacia della gestione faunistica esplorando la validità dei piani di controllo di quattro specie di cervi su diverse scale spaziali.

"La necessità di attuare piani di controllo efficaci per i grandi erbivori selvatici è essenziale per la loro coesistenza con le attività umane - spiegano i ricercatori. - A titolo di esempio, il recente esubero di fauna selvatica durante il lockdown disposto per l'emergenza Covid-19, anche da parte di specie invadenti le aree urbane, evidenzia ulteriormente la necessità di sviluppare adeguate tecniche di controllo faunistico, nonché di verificarne l’efficacia".

