Bimbo passato da Siena ha concluso la sua impresa a Londra

Si è definitivamente conclusa l'impresa di Romeo Cox, 10 anni, che vive a Palermo e a fine giugno ha intrapreso un viaggio in barca a vela, a piedi e in bicicletta dalla sua città per arrivare a Londra, dove vive la nonna paterna. Nel corso del suo percorso "ecologico", a fine luglio ha raggiunto Siena e, percorrendo la Francigena, ha fatto tappa a Monteriggioni, Colle Val d'Elsa, San Gimignano. Il 20 settembre è approdato nella metropoli inglese, accompagnato da un tam tam mediatico sempre più forte via via che passavano i giorni. Missione compiuta? No. Per le norme legate al Covid, ha affrontato 14 giorni di quarantena, ma ieri, 4 ottobre, anche questa parentesi si è chiusa e lui ha potuto abbracciare la nonna. Una storia che ha infiammato i cuori degli italiani (e non solo) nell'estate post lockdown, ma che ha avuto anche uno scopo benefico: raccogliere fondi per React, una onlus che acquista pc e tablet per gli studenti rifugiati del quartiere Ballarò, a Palermo.

